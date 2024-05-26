NTV.COM.TR’ye geri dön

Galatasaray'dan hakem ve yabancı VAR'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısında Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi. Hakem Volkan Bayarslan oyunu devam ettirdi. Galatasaray, devre arasında Barış Alper Yılmaz'ın bileğinin son halini sosyal medya hesabından paylaşarak maçın hakemi ve VAR'a tepki gösterdi.

Galatasaray'dan hakem ve yabancı VAR'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında , deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısında Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi.

Ancak hakem Volkan Bayarslan pozisyonda penaltı potansiyeli olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.

HAKEM VE VAR'A TEPKİ

Galatasaray devre arasında sosyal medya hesabı üzerinden Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğinin son halini paylaşarak, "Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi." ifadeleriyle tepki gösterdi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...