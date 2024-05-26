Galatasaray'dan hakem ve yabancı VAR'a tepki

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadelenin ilk yarısında Barış Alper Yılmaz'a yapılan müdahalenin ardından penaltı bekledi.
Ancak hakem Volkan Bayarslan pozisyonda penaltı potansiyeli olmadığını belirterek oyunu devam ettirdi.
HAKEM VE VAR'A TEPKİ
Galatasaray devre arasında sosyal medya hesabı üzerinden Barış Alper Yılmaz'ın ayak bileğinin son halini paylaşarak, "Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi." ifadeleriyle tepki gösterdi.
Hakemin ve VAR’ın penaltı vermediği pozisyonda Barış’ın bileği bu hale geldi ❗️ pic.twitter.com/gT1yQHjNX4— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 26, 2024
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Galatasaray
- Spor&Skor