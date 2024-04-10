Galatasaray'dan Sergio Oliveira kararı

Trendyol Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması başladı.
Sarı-kırmızılı yönetimin takımdan ayrılacak oyuncuları da belirlediği kaydedildi.
TRT SPOR'un haberine göre, Galatasaray'ın Sergio Oliveira ile sezon sonunda yolları ayıracağı öne sürüldü.
Portekizli orta saha, Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışmasının ardından Beşiktaş mücadelesinde kadro dışı bırakılmıştı.
Oliveira özür dilemesinin ardından affedilse de kadroda kendisine yer bulamadı.
Ayrıca Okan Buruk'un da Oliveira'nın performansından memnun kalmadığı aktarıldı.
Bu sezon göğsünden sakatlık yaşayan 31 yaşındaki futbolcu yaklaşık 3 ay formasından uzak kalmıştı.
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