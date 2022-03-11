Galatasaray'dan TFF'ye erteleme talebine Beşiktaş'tan yanıt

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Sarı kırmızılı kulüp UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya karşı İspanya'da oynadığı maç sonrasında hava şartlarından dolayı Türkiye'ye dönmekte zorlandıkları ve pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisine antrenman yapamadan sahaya çıkma olasılığından dolayı maçların ileri bir tarihe alınması hakkında TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Başvuruda 2. ve 3. Lig maçlarının ertelenmesi de emsal gösterildi.

Sarı kırmızılı kulübün yazılı başvurusunda şu ifadeler yer aldı:

Bu nedenle, Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz."



BEŞİKTAŞ'TAN 'TAVRIMIZ NET' AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Galatasaray ile 14 Mart Pazartesi günü oynayacağı derbi maçının ertelenmesini istemiyor.



Sarı kırmızılı kulübün Beşiktaş maçının ertelemesini isteyeceği iddialarına karşın, Beşiktaş yönetimi maç günü hava muhalefeti olmazsa müsabakanın oynanmasını istiyor.



Siyah beyazlı yöneticiler, "Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok. Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net'' açıklamasında bulundular.

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