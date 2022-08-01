Galatasaray Fredrik Midtsjö'yü açıkladı

Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İSTANBUL'A GELDİ



Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.



Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.



Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.



Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.