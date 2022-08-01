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Galatasaray Fredrik Midtsjö'yü açıkladı

Galatasaray, Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'nün transferi için kulübü AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı. İstanbul'a gelen 28 yaşındaki oyuncuyla sağlık kontrolü sonrası sözleşme imzalanması bekleniyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.08.2022 - 09:17

Galatasaray Fredrik Midtsjö'yü açıkladı

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Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö'nun transferi konusunda AZ Alkmaar ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

İSTANBUL'A GELDİ

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, İstanbul'a geldi.

Hollanda'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

Fredrik Midtsjö, daha sonra kendisi için bekletilen araçla havalimanından ayrıldı.

Tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolleri sonrası sarı-kırmızılı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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