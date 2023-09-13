Galatasaray'ın efsanesi "Taçsız Kral" Metin Oktay, vefatının 32. yılında anılıyor

İzmir'de 2 Şubat 1936'da doğan Metin Oktay, 15 yaşında Damlacıkspor Kulübünde futbola başladı. İlk takımında İzmir futbolunun sembol isimlerinden Sait Altınordu'ya sevgisinden dolayı 8 numaralı formayı terleten Oktay, 1 yıl sonra Adnan Suvari'nin futbolcu-antrenör olarak görev yaptığı Yün Mensucat'a transfer oldu. Yeni forması altında 14 gol atan Metin Oktay, Genç Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı.



"Taçsız Kral", 11 Nisan 1954'te Belçika'ya karşı ilk kez milli formayı giyerken, 4-0 kazanılan maçın 2 golünü attı. Genç Metin Oktay, aynı yıl İzmirspor'a transfer oldu ve bu forma altında 17 gol atarak 18 yaşında gol krallığı yarışının zirvesinde yer aldı. İzmirspor, söz konusu sezonu Mahalli Lig şampiyonu bitirdi.



"BABA GÜNDÜZ" GALATASARAY'A GETİRDİ



Metin Oktay, 1955 yılında "Baba Gündüz" lakaplı Gündüz Kılıç'ın vesilesiyle Galatasaray'a transfer oldu.



Galatasaray için yeni yetenekler arayan Gündüz Kılıç, İzmir'de Metin Oktay'ı keşfetti. İstanbul'a döndükten sonra sarı-kırmızılı idarecilere "Kulübü satın, Metin'i alın." diyerek Metin Oktay'ı ne kadar önemsediğini gösterdi.



Baba Gündüz, genç futbolcuyu Chevrolet marka bir otomobil karşılığında 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağladı. Galatasaray formasıyla ilk kez (28 Ağustos 1955) Beyoğluspor'a karşı oynayan Oktay, ilk maçında gol sevinci yaşadı.



FENERBAHÇE DERBİSİNDE AĞLARI YIRTTI

Metin Oktay, Fenerbahçe ile yapılan derbide Türk futbol tarihine geçti.

Türkiye'de profesyonel ligin ilk sezonu iki gruba ayrılarak düzenlendi. Kırmızı Grubu Galatasaray, Beyaz Grubu ise Fenerbahçe lider olarak tamamladı. İki lider takım arasındaki final maçları ise ilk sezonun şampiyonunu belirlemek için Dolmabahçe'de oynandı.



Metin Oktay, 10 Haziran 1959'da yapılan maçın 37. dakikasında Fenerbahçeli Naci Erdem'i geçtikten sonra sert bir vuruşla topu "Manda" lakaplı Özcan Arkoç'un koruduğu kaleye gönderdi.



Top ağları delerek dışarı çıkarken, maçın Yugoslav hakemi Markoviç önce aut kararı verdi. Ağlar kontrol edildikten sonra topun ağları delerek dışarı çıktığı anlaşıldı. 10 Haziran 1959 günü "Ağları delen golün atıldığı gün" olarak tarihe geçti.