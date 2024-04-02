Galatasaray'ın konuğu Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray fire vermediği evinde bu kez Hatayspor önünde.



Liderliğini 2 puan farkla sürdüren sarı kırmızılılar, bu sezon sahasındaki 15 maçın 15'ini de kazandı.



RAMS Park'ta oynanacak Hatayspor maçı öncesi eksik yok.



Ara transfer döneminde sözleşme imzalayan Serge Aurier tercih edilmesi halinde ilk kez forma giyecek.



Davinson Sanchez de sakatlığını atlattı.



Galatasaray'ın bu maçı kazanması halinde, Okan Buruk, Lucescu ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.



Buruk'un takımı iç sahadaki son 18 maçından da galibiyetle ayrıldı.



Sarı kırmızılıların Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisi ise 11 maç.

5 İSİM SINIRDA



Galatasaray'da 5 futbolcu ceza sınırısında. Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart görmeleri halinde Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.



İLK 11'LER



Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Atakaş Hatayspor: Erce, Kerim, Maksimovic, Burak, Ghoulam, Boudjema, Massagna, Rivas, Pedro, Dele Bashiru, Strandberg

