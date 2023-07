Galatasaray'ın transfer çalışmalarında son durum | Erden Timur tek tek açıkladı

"TÜM AMACIMIZ KAMPA OYUNCULAR GETİRMEK"



Erden Timur, takımda ihtiyaç duyulan futbolcuları bir an önce kadroya dahil etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:



"İnşallah kamp sürecinin içine gelecek transfer olacak. Şu an Avrupa'daki transfer piyasası geçtiğimiz senelere göre çok daha yavaş. Çünkü oyuncular Suudi Arabistan'dan teklifler bekliyor. O yüzden kimse hiçbir şeye 'evet' demiyor. Büyük kulüpler de üst düzey oyuncuları beklediği için kimse boşta kalmamak adına bizim talip olduğumuz oyunculara talip oluyor. Biz Juventus ile geçen sezon bir oyuncu için karşı karşıya geldik. Mertens, Galatasaray'a geldi. Sebebi de Napoli'de oynayıp, Juventus'a gitmeyeceği içindi. Şu an böyle şeyler çok oluyor. O yüzden anlaşmak üzere olduğunuz oyuncuya bir gün önce büyük bir takım talip olduğunda, onun kampa gelmesini zorlaştırıyor. En önemlisi de oyuncuları bizim limitlere indirmek zorundayız."



Sosyal medyada oluşturulan algının da transfer piyasasını etkilediğini aktaran Timur, "Tüm amacımız kampa oyuncular getirmek. Kimse bu konuda endişeli olmasın. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle bu iş oluyor. Sonunda hepimiz bunu göreceğiz." dedi.



"ANGELİNO İLE BİR NOKTAYA GELDİK"



Erden Timur, RB Leipzig'de forma giyen İspanyol futbolcu Angelino'nun transferinde ilerleme sağladıklarını aktararak, "Angelino ile bir noktaya geldik. Kulübüyle görüşmelerimiz sürüyor. Angelino, İspanya Milli Takımı'nda oynayan, pozisyonunun Avrupa'daki önemli oyuncularından biri. Zaten sorun orada. Öyle oyunculara gidince, çok mücadele etmek gerekiyor. Kulübüyle neticelendirmeye çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.



Timur, transfer gündemlerinde yer alan Arjantinli futbolcu Leandro Paredes ile ilgili olarak, "Paredes ilk alternatiflerine bakıyor. Oradan gelecek sonuca göre karar verecek. Paredes zaten kariyerini ispat etmiş değerli bir oyuncu. Geçen sene olduğu gibi birçok pozisyonda, duyduğunuz ve duymadığınız farklı alternatiflerle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz." şeklinde konuştu.



Transferde Galatasaray için doğru hamlelerde bulunmaya dikkat ettiklerini vurgulayan Timur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Galatasaray'ın parasıyla strateji yapılmaz. Kendi paranla yapıyorsan, onu Galatasaray'a ver, Galatasaray daha iyi kullansın. Galatasaray için doğru neyse o. Doğru olan şey gerçekçi olmak. Bizim amacımız mevcut transfer realitesinde dahi geçen seneden daha iyi bir performansla takımımızı geliştirmek. Elbette geçen seneki kadar çok transfer yapılmayacak. Çünkü burada bir omurgamız var ama güçlenmemiz gereken pozisyonlarda da güçleneceğiz. O yüzden belli oyuncuları, Galatasaray'ın çıkarları için beklememiz gerekiyorsa bekleyeceğiz."



Bütün zorlu şartlara rağmen hedeflerini değiştirmediklerini anlatan Timur, "Biz yine üst seviyedeki oyunculara gideceğiz. Ancak bu sefer daha da yoğun çabalayacağız. Gelirleri arttırmak için canımızı dişimize taktık. Taraftarımızın gönlü rahat olsun. Bizim amacımız önümüzdeki yıllarda tekrar Avrupa'da şampiyon olmak. Bu sene de o kuvvette takım kurmamız lazım. Hedefimizden geri olamayız. O zaman yapmamız gereken şey çare üretmek." değerlendirmesinde bulundu.



Erden Timur, forvet bölgesine iki oyuncu transfer etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bana 'İkinci forveti neden bekletiyorsun?' diye soruyorlar. Icardi olacak mı olmayacak mı? Icardi'nin durumuna göre bekletiyorsunuz. Sonuçta Icardi ile ikili oynayabilecek bir forvet olması gerekiyor. Siz bekletirken, herkes 'Biz de bekletelim.' demiyor. Bu işin böyle bir durumu da var. Baskı nedeniyle kendimizi düşünüp, yanlış yapmamalıyız. Bizim için bu önemli değil. Her türlü şekilde eleştirilebiliriz. Bazısı maksatlı yapılıyor. İçerden dinamiklerle de yapılıyor. Galatasaray içinde de bunu bekleyen, 'Ufak bir şey olsun da çullanalım.' diyen çok insan var maalesef." açıklamasında bulundu.

"OYUNCULARIMIZA SOMUT TEKLİFLER VAR"



Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, kadrolarını büyük oranda korumak istediklerini anlatarak, "Oyuncularımıza somut teklifler var. Nelsson, Zaniolo, Sacha Boey, Cicaldau, Morutan, Kerem, Yunus, Barış, Taylan, Emre, Emin Bayram ve Berkan'a teklif var. Çok şükür iyi bir kadromuz var. Yerli futbolcularımıza, Avrupa'daki güzel liglerden de teklifler var. Kim giderse gayet güzel alternatifleri var." dedi.



Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında forma giyen Japon futbolcu Daichi Kamada'nın gündemlerine gelmediğini aktaran Timur, "Polonyalı oyuncu Sebastian Szymanski ile ilgilendik, görüşmemiz oldu. Belli maaş skalamız var. Değerli bir oyuncu, iyi bir bonservis ödenebilir bir oyuncu. Maaş konusunda biz belli rakamın üzerine çıkamıyoruz." ifadelerini kullandı.



Erden Timur, geçen sezon takımlarında kiralık olarak oynayan Kosovalı Milot Rashica ile ilgili soruya da "Rashica, Galatasaray'da çok oynamak istiyor. Biz de zaten Rashica'yı çok istiyoruz. Bonservisi yüksek. Zaman geçtikçe insanların eli daralır, pazarlık şansın yükselir. Rashica'da da öyle. Şu an Rashica'da ödeyebileceğimiz rakam farklı, bir ay sonra farklı." cevabını verdi.



Timur, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı yüksek maaşından dolayı transfer etmelerinin söz konusu olmadığını dile getirdi.



"BÜYÜK RAKAMLAR OLMAZSA ZANİOLO'YU SATMAYACAĞIZ"



Erden Timur, İtalyan futbolcuları Nicolo Zaniolo'dan övgüyle söz ederek, "Zaniolo büyük bir yıldız, büyük bir yetenek. İtalya'da da 'İtalya'nın Messi'si' şeklinde çıkış yaptı. Çok da talibi var. Biz bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Büyük rakamlar olmazsa satmayacağız. Bir de bazen oyuncular da iyice kafasına takıyor ve gitmek istiyor. O da başka bir şey. Zaniolo burada mutlu. Hayalindeki kulüpler gelip, kafasını karıştırıp gitmesine neden olmazsa, kalmasını istiyoruz." diye konuştu.



Hull City ile oynadıkları maçta sakatlık geçiren Lucas Torreira'nın tedavi olmak için Portekiz'e gittiğini anlatan Timur, "Şampiyonlar Ligi eleme maçına yetişmek için tedavi olmaya gitti. Torreira'nın ne kadar adanmış bir insan olduğunu hepimiz biliyoruz. Sergio Oliveira da orada çok hızlı bir iyileşme süreci yaşamıştı. Aynı ekibe gidiyor. Amacımız ilk maça yetiştirmek." ifadelerini kullandı.



Erden Timur, Rus futbolcu Arsen Zakharyan ile ilgili bir soru üzerine de "Zakharyan'ın ailesinin farklı bir hassasiyeti var. Dolayısıyla o mümkün olabilecek bir şey değil. Gündemimize almadık bile. Bazı hassasiyetler aşamayacağımız şeyler. O yüzden onu aşamayız." diyerek sözlerini tamamladı.