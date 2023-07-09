Mauro Icardi transferinde yeni gelişme: Tarih belli oldu

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş verdiği Mauro Icardi transferinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı kırmızılı kulübün, geçtiğimiz sezon Paris Saint Germain'den (PSG) kiraladığı Mauro Icardi ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Yıldız oyuncunun önümüzdeki hafta Galatasaray'a imza atacağı öğrenildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Icardi Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Sarı kırmızılılar Arjantinli oyuncu için Fransız ekibine 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur bugün yaptığı açıklamada Mauro Icardi transferini bitirmek üzere olduklarını söylemişti.



Erden, "Icardi transferinde belli bir aşama kaydedildi. Bonservis olarak rakamlar çok yüksekti. PSG de Suudi Arabistan'dan yüksek bir teklif almıştı. Sonunda rakamı belli bir seviyeye düşürdürler. Transferi bitirdik diyemeyiz ama bir noktaya geldik. Belli bir aşama kaydettik, bizim limitlerimize gelirse finalize olacak. Çok iyi bir takım kuracağımıza herkes emin olsun. Çok büyük bir özveriyle yapılıyor bu işler." demişti.

MENAJERİNDEN DE AÇIKLAMA GELDİ



Bu gelişmelerin ardından A Spor'a konuşan Mauro Icardi'nin menajeri Elia Pino, "Galatasaray ile anlaşmak üzereyiz." ifadelerini kullandı.

FRANSIZ BASINI DA SAYFALARINA TAŞIDI

Fransız gazetesi Le’quipe de Icardi tranferini sayfalarına taşıdı.

Gazeteye göre; PSG ve Galatasaray, 10 milyon Euro olarak tahmin edilen bonservis bedelinin son detayları üzerinde görüşüyorlar.



30 yaşındaki Mauro Icardi, 2024 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan bir oyuncuydu. 2019’da Inter’den kiralık olarak Paris’e gelen Icardi, bir yıl sonra 50 milyon Euro’ya kalıcı transfer olmuştu.

FRANSA LİGUE 1'DEN ICARDİ VE GALATASARAY PAYLAŞIMI



Öte yandan, Fransa Ligue 1’in resmi Twitter hesabının, Mauro Icardi’nin fotoğraıfnı "aslan" ve "Arjantin bayrağı" emojileriyle paylaşması, Galatasaray taraftarını da heyecanlandırdı.