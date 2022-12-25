Gaziantep FK - Beşiktaş: 1-1 | Süper Lig 15. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Gaziantep FK ile Beşiktaş, saat 16.00'da Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede ev sahibi ekipten Günay ve Jevtovic, Beşiktaş'tan ise N'Koudou sarı kart gördü.

71. dakikada Figueiredo, rakibinden topu kurtardıktan ceza sahası hemen dışından sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve top kaleci Mert Günok'un solundan ağlarla buluşturdu. Bu golle Gaziantep FK maçta 1-0 öne geçti.

86. dakikada Masuaku'nun ortasına arka direkte kafayı vuran Weghorst, eşitliği sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından; lider Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada Beşiktaş puanını 23'e çıkarırken, Gaziantep FK ise 17 puana ulaştı.