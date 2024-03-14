Göztepe-Altay maçında fişeği atan sanığa 23 yıl hapis talebi

Futbolda, 2022-2023 sezonunda tatil edilen Göztepe ile Altay 1. Lig maçında tribünde çıkan olaylara ilişkin 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık F.E. ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme Başkanı, tribünden atılan fişek sonucu yaralanan Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın olaydan 1 yıl sonra alınan sağlık raporunda yer alan bilgilere göre, yüzündeki izin "sabit iz" niteliğinde olduğu, sol kolunun üst kısmında engellilik oranının yüzde 13 olarak hesaplandığı, çiğneme fonksiyonlarında da kayıp bulunduğunu kaydetti.



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanık F.E'nin "silahla kasten yaralama", "spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



İddia makamı, 5 sanığın "spor alanlarına yasak madde sokulması", 1 sanığın "spor alanlarına sokulan yasak maddeyi seyircilere temin etme", 8 sanığın da "müsabaka düzeninin bozulması" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaa verdi, 9 sanığın da beraati talep edildi. Cumhuriyet savcısı, ayrıca 15 sanığın güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması yönünde görüş bildirdi.



Tutuklu sanık F.E. kimseyi yaralamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, "Vicdanen rahat değilim." dedi.



23 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ



İddianamede savcı, F. E'nin tribünde planlı ve kararlı şekilde, işaret fişeğini binlerce kişinin bulunduğu Göztepe tribünlerine doğru hedef gözetip, ateşleyerek, 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Tehlike arz edebilecek aletleri spor alanlarına sokmak ve kullanarak müsabaka düzenini bozmak', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarını işlediğinin altını çizdi. Sanık için bu suçlardan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın bu halinin devamına, sanıklar ve avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.