Göztepe evine kavuşuyor

1. Lig'de ilk 2 maçta Sakaryaspor'a yenilip Ümraniyespor'la berabere kalan Göztepe yarın 3'üncü hafta mücadelesinde Çorum FK'yı ağırlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Ali Yılmaz düdük çalacak.
Gürsel Aksel Stadı'ndaki zeminin bozuk olması nedeniyle Sakaryaspor'u Akhisar'da konuk etmek zorunda kalan Göztepe, bu sezon ilk kez evinde taraftarının huzura çıkacak.
BİLET FİYATLARI
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı süren sol bek İsmail'in bu maçta da oynamasının zor olduğu ifade edildi. Müsabakanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 580, 2'nci kategori 480, 3'üncü kategori 280, 4'üncü kategori 210, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 80 TL olarak belirlendi.
Teknik direktör Radomir Kokovic, taraftarın desteği ile ilk galibiyetlerini alacaklarını ifade etti.
𝓗𝓮𝓵𝓵𝓸, 𝔀𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓱𝓸𝓶𝓮💛❤— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) August 24, 2023
26 Ağustos Cumartesi günü 21:45'te evimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacağımız A. Çorum FK karşılaşmasının biletleri genel satışa açıldı.
Bilet almak için👉 https://t.co/ePSdlq37uu#Göztepe #İnanGüzelGünlere pic.twitter.com/yBprKrAtmi
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