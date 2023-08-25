İngiliz hakem Mike Dean'den VAR itirafı

Premier Lig'in eski hakemlerinden Mike Dean, geçtiğimiz sezon Chelsea ve Tottenham arasında oynanan karşılaşmada maçın hakemi Anthony Taylor'ı bir pozisyonda bilerek VAR'a çağırmadığını söyledi.



Dean, Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşundan Cristian Romero'nun Chelsea futbolcusu Marc Cucurella'nın saçını çektiği pozisyonu gördüğünü ancak Taylor'ı uyarmadığını belirtti.



Pozisyona ilişkin Dean açıklamasında, "Chelsea-Tottenham maçında o pozisyonu kaçırmam benim için gerçekten çok kötü bir durumdu. Tekrar şansım olsa Anthony'yi VAR'a çağırırdım. Çok kötü bir maç geçiriyordu. Maç bittikten sonra ona da bu durumu söyledim. Onu VAR'a çağırmadım çünkü hem benim arkadaşım hem de hakemdi ve daha fazla acı çekmesini istemedim. Ertesi hafta bana görev verilmeyeceğini biliyordum." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Chelsea ve Tottenham arasında oynanan mücadelenin uzatma dakikalarında Tottenham'ın kullandığı köşe vuruşunda Cristian Romero, Marc Cucurella'nın saçından çekerek yere düşürmüştü.



Köşe vuruşunda Chelsea kalecisi Edouard Mendy topu kornere gönderirken sonra ikinci kornerde Tottenham eşitliği Harry Kane'le eşitliği sağlamıştı.

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