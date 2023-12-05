Halkbank-Suntory Sunbirds voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası mücadelesi başlıyor. Turnuvada ilk maç Suntory Sunbirds ile yapılacak. Mavi beyazlı ekip, gruptaki ikinci karşılaşmasını 8 Aralık Cuma günü Brezilya’nın Sada Cruzeiro takımıyla oynayacak. İşte, Halkbank-Suntory Sunbirds voleybol maçı hakkında bilgiler...



Halkbank-Suntory Sunbirds voleybol maçı 6 Aralık'ta yapılacak. Organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent temsilcisinin Koramangala Indoor Stadı'nda oynayacağı maç, TSİ 14.30’da başlayacak.



Bu heyecan dolu maç, TRT SPOR Yıldız kanalında ekranlara gelecek.



TURNUVA HAKKINDA BİLGİLER



Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.



Turnuvada altı takım üçerli iki grupta mücadele edecek.



Grup maçlarının ardından en iyi iki takım yarı finale yükselecek.



A Grubu birincisi, B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.



Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.

