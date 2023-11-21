Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

Türk millî voleybolcu Hande Baladın, 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi.



2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.