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Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

Milli voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden "yüzüne asit atarım, arabanı tararım" gibi tehditlerde bulunan Mustafa Neşeli hakkında başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı çıktı. Karar ardından Hande Baladın'ın hayatı ve kariyeri bir kez daha merak edildi. Peki, Hande Baladın kimdir?

Hande Baladın kimdir, kaç yaşında?

Türk millî voleybolcu , 1 Eylül 1997 tarihinde Kütahya'da dünyaya geldi. Voleybola orta oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı’nın altyapısında yetişti ve kulübün küçük ve yıldız takımlarında yer aldı. 2014 yılından beri smaçör olarak oynamaktadır. 2014-2015 sezonunu Sarıyer Belediyespor'da kiralık olarak geçiren oyuncu, 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı'nda A Takıma yükseldi.

2018-2019 sezonunda deneyim edinmesi amacıyla Galatasaray’da kiralık olarak oynadı. 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı'na geri döndü. Türkiye kadın millî voleybol takımı oyuncusudur.

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