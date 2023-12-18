Hasan Arat ve Ali Koç'tan ortak mesaj:  2011 Süper Kupa finalini oynamak istiyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'ın yeni seçilen Başkanı Hasan Arat'a ziyarete gitti.

Görüşmelerin ardından açıklamalarda bulunan iki camia lideri 2011 sezonunda oynatılmayan Süper Kupa maçının 2024/25 sezonu öncesi gerçekleştirilmesini istediğini belirtti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı;

SÜPER KUPA MÜRACAATI

Ali Koç ile görüşmemizden çıkan en önemli sonuçlardan biri de 2011 Süper Kupa finalini birlikte oynamak için müracaat edelim dememiz oldu.

"BABA OCAĞINA HOŞ GELDİNİZ"

Sayın Ali Koç'a baba ocağına hoş geldiniz dedim. Kulübümüzün en eski üyesi Rahmi Koç'un sicildeki kayıtlı güzel bir belgesini kendisine hediye ettik.

Güncel sorunlarımızı, futbolun içindeki problemleri konuştuk. Çok önemli bir toplantı oldu. Tüm camialara örnek olmasını diliyorum.

"BEŞİKTAŞ'IN HERKESE KAPISI AÇIK"

Beşiktaş'ın herkese kapısı açıktır. Bu camialar çok büyüktür. Bir araya gelip konuşabilmeliyiz. Ortak sorunların tartışılması lazım.

Sahada her türlü rekabet olacaktır ama bu iklimin tüm ülkeye yayılması lazım. Çünkü gençler bizleri örnek alıyor."

Fenerbahçe Başkanı Ali koç ise şöyle konuştu;

"PEK ÇOK ALANDA BİRBİRİNE BENZER BİR KULÜBÜZ"



"Ben buraya yönetim kurulumdan 6 arkadaşımla birlikte, Hasan Bey'in yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyareti için geldik. Hasan Arat'ın dediği gibi futbolumuzun sorunlarını, nerelerde güç birliği yapmamız gerektiğini konuştuk.

Pek çok alanda birbirine benzer bir kulübüz. Özellikle vatan konularında çok paralel ilkelere sahibiz. Bizim buradaki ana hedefimiz sahada ve salonlarda rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız, sıkıntılarımız hep aynı.

"2011 SÜPER KUPA MAÇI İÇİN BAŞVURU YAPACAĞIZ"



Konuştuğumuz en önemli konulardan biri 2011'den kalan Süper Kupa maçımız. Bizim buna müracaat etmeden TFF'nin bizi çağırması gerekirdi ancak onlarda yeterince bir kımıldama görmedik.

Bunun için bir başvuru yapacağız. Takvim çok sıkışık. En yakın zaman, ligler başlamadan gibi gözüküyor. Ancak bu maçın en kısa sürede planlanıp, hayata geçirilmesi gerekiyor.

BÜYÜKEKŞİ VE İSTİFASI GÜNDEME GELMEDİ



Görüşmemizde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifası gündeme gelmedi.

İKİ KULÜP BİRBİRİNE 100. YIL FORMALARI HEDİYE ETTİ



İki kulüp birbirlerine 100. yıl formalarını hediye etti. Biz, Atamızın çok güzel bir portresini hediye ettik. İnşallah başkanımız ofisine asar. Onlar da bana hiçbir yerde bulamayacağımız Rahmi Koç'un üyelik formunun çerçeveletilmiş halini verdi. Herhalde Rahmi Bey bunu benden isteyecektir ancak vermeyeceğim."