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Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, 1-0 kaybettikleri derbinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımına tepki gösterdi. Arat, sarı-kırmızılı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'tan Galatasaray yönetimine tepki
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında , sahasında 'a 1-0 kaybetti.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından sarı-lacivert salıncaklı Kartal paylaşımı yaptı. Bu paylaşım sonrası protokol karıştı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, bu paylaşıma sinirlenerek, Galatasaraylı yöneticilere, "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz" diye bağırdı.

Tansiyonun yükselmesinin ardından karşılıklı diyaloglar, araya girenlerin sakinleştirmesiyle son buldu.

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