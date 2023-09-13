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Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi ceza alabilir

UEFA, Letonya maçında taraftarlarının ırkçılık ve ayrımcılık suçları işlediği gerekçesiyle Hırvatistan hakkında soruşturma başlattı.

Hırvatistan, Türkiye maçı öncesi ceza alabilir

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UEFA'nın Futbol Federasyonu (HNS) hakkında disiplin süreci başlattığı bildirildi.

Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

HNS'nin, Hırvat taraftarların daha önceki ayrılıkçı davranışları nedeniyle denetim altında olduğunun anımsatıldığı açıklamada, "Bu yeni durum, kendi sahamızda seyircisiz maç oynama cezasını getirebilir. Kendi sahamızdaki ilk karşılaşmamız 12 Ekim'de." ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı 12 Ekim'de Türkiye ile olacak.

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