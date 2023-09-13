Volkan Demirel'den Muslera itirafı

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Asistanaliz'e açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası çok zor bir süreç geçirdiklerini dile getiren Demirel, "Bunu yaşayanlar daha iyi bilir. Hayatlarını kaybedenlere başsağlığı, zorda olanlar için şifa ve eski hayatlarına dönmelerini diliyoruz. Bu insanlara bazı şeyleri verebiliriz fakat kaybedilen hayatları geri veremeyiz. Onlara yanlarında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Vicdan sahibi olan herkesin elinden geleni yapması gerektiğini düşündüğüm için ben de bunu yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.



"TÜM MOTİVASYONUM HATAYLILARA UMUT OLMAK"



Tüm motivasyonunun Hataylılara umut olmak olduğunu dile getiren Demirel, "Başka hiçbir düşüncem ve derdim yok. Futbol büyük bir organizasyon ve içinde bir sürü detaylar var. 4-5 ay önce ne yapacağımı bilmiyordum fakat sezon başlamadan 2 ay öncesinde çok düşündüm, çok çalıştım. Bu süreçte yanımda olan, destek ver, Hatay'a gönül veren insanların çokluğu beni bu yola çok rahat itti. Vermek istediğim şu; yıkılan evler, aileler, gelecekler, geçmişler var. Futbol büyük bir organizasyon ve ben bu organizasyonu yapabiliyorsam herkes tekrardan eski hayatına dönebilir mesajı vermek istiyorum. Biz deprem zamanında elimizde olan her şeyi depremzedelerimizle paylaştık. Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık, yetişmeye çalıştık fakat bunu tek başıma yapmadım. Futbolcularımızla, eşimle, dostlarımızla yaptık. Tek amacımız umut vermek. Bizim için en büyük başarı ve umut onları mutlu etmek, o anki durumu unutturmak. Her zaman söylediğim bir şey var; doğru tektir, birdir. Hatay halkı depremden önce de beni sevdi ve sahiplendi. Her gören evine davet edip yemeğe çağırıyordu. Sahiplendiler. Sonrasındaki olaylar keşke yaşanmasaydı. Oradaki farkındalığı, mücadeleyi artırabilmek adına oradaki insanlara ümit olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.



"BERTUĞ HAK ETTİĞİ, VİZYONU OLAN BİR KULÜBE GİTTİ"



Volkan Demirel, Hatayspor'un transferleri ile ilgili olarak, "Bertuğ'u sattık, Bertuğ benim için çok önemliydi. O bölge için bir oyuncuyla anlaştık, oradan geliyorum. Bertuğ'a benzeyen bir oyuncu. Belki ileri uca kenarda oynayan ve 10 numarada oynayabilen bir oyuncu daha alıp transferi kapatacağız. Bertuğ da hak ettiği, vizyonu olan bir kulübe gitti." dedi.



"ALTAY'IN FENERBAHÇE'DEN GİTTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"



Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır hakkında konuşan Demirel, "Altay, Fenerbahçe için bir değerdi. Uğurcan da aynı şekilde. İrfan da iyi gidiyor. Altay, Manchester'a gittiği için sevinçliyim fakat Fenerbahçe'den gittiği için üzgünüm. İngiltere futbolu onu yukarı seviyeye çekecektir." ifadelerini kullandı.



"MUSLERA BENDEN DAHA İYİ KALECİ"



Muslera ve Galatasaray'ın durumu ile ilgili konuşan Volkan Demirel, "Muslera benden daha iyi kaleci. Galatasaray'ın değeri. Gitmesi herkesi üzer. Ben kalması ve Galatasaray'da jübile yapması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray ise Okan hocanın doğru planlamasıyla şampiyon oldu. Okan hoca bu oyuncu grubunu iyi yönetti ve liderlik yaptı. Oyuncuları kendine inandırmış ve bence en büyük özelliği de bu." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş'ta Necip, Mert ve Gedson'un ardından sırada Cenk ile Salih var Haberi Görüntüle