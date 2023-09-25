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Hırvatistan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Livakovic'te listede yer aldı

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmaların aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic de yer aldı.

Hırvatistan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Livakovic'te listede yer aldı

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, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda 12 Ekim Perşembe günü sahasında Türkiye, 15 Ekim Pazar günü ise deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, kritik iki karşılaşma öncesinde 23 kişilik aday kadroyu açıkladı.

Hırvatistan'ın kadrosunda şu isimler yer aldı;

KALECİ: Dominik Livakovic, Ivica Ivusic, Nediljko Labrovic

SAVUNMA: Domagoj Vida, Borna Barisic, Josip Juranovic, Josko Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanisic, Josip Sutalo, Martin Erlic

ORTA SAHA: Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Mario Pasalic, Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Ivanusec

FORVET: Andrej Kramaric, Josip Brekalo, Bruno Petkovic, Marko Livaja, Petar Musa

Hırvatistan, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 4 maç sonunda topladığı 10 puan ve averajla A Milli Futbol Takımı'nın önünde ilk sırada yer alıyor.

Hırvatistan'ın Türkiye maçı aday kadrosu açıklandı: Livakovic'te listede yer aldı - 1
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