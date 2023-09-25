Galatasaray FIFA'lık oldu: Morutan transferinde bonus tartışması

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne sattığı Olimpiu Morutan için başı dertte. Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan konusunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti.



Morutan'ın sözleşmesindeki Şampiyonlar Ligi maddesinden 1 milyon euro bonus hak ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı ödemeyi reddettiği belirtildi.



Galatasaray'a 2 sene önce imza atan Morutan'ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalınması halinde FCSB'ye 1 milyon euro bonus ödeneceğine dair bir madde olduğu ve Rumen ekibinin bu rakamı sarı-kırmızılılardan istediği aktarıldı.



KONU FIFA'DA



Galatasaray'ın söz konusu rakamı ödemeyi reddedince FCSB'nin konuyu FIFA'ya taşıdığı kaydedildi. Sarı-kırmızılıların yaptığı savunmada ise Morutan'ın gruplara kalmadan önce Ankaragücü'ne satıldığı vurgulandı.

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