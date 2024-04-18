NTV.COM.TR’ye geri dön

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına adaylığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından TFF başkanlığına aday olan 3. isim oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.

Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

ADAY OLAN 3. İSİM OLDU

Böylelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimlerinde Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından İbrahim Hacıosmanoğlu aday olan 3. isim oldu.

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? TFF Başkan adayı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;