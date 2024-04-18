İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanlığına adaylığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun adil yönetime ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu anlayışla yola çıktık. TTF Başkanlığı için adayım." dedi.



Hacıosmanoğlu, konuya ilişkin ilerleyen günlerde basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

ADAY OLAN 3. İSİM OLDU

Böylelikle Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak başkanlık seçimlerinde Erdal Alkış ve Servet Yardımcı'nın ardından İbrahim Hacıosmanoğlu aday olan 3. isim oldu.