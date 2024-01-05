Icardi için yeniden Inter iddiası

Mauro Icardi'nin geleceği İtalya'da merak konusu.



İtalyan basınının iddiasına göre Galatasaray'ın golcüsü yeniden Inter forması giymenin peşinde.



Tuttosport'un "Icardi mesaj gönderdi, geri dönmek istiyor" başlığını kullandığı haberin detaylarında "Arjantinli golcü,, eşi ve menajeri Wanda Nara ile Inter'e geri dönmenin yollarını arıyor. Ancak bu mümkün görünmüyor." ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY AYRILIĞI İSTEMİYOR



Galatasaray'ın da Icardi ile yollarını ayırma gibi bir planı yok.



Icardi, sezon başındaki sakatlığı nedeniyle uzun süre iğneyle oynamıştı.



Sağ bileğinden yeniden tedavi gören tecrübeli futbolcu, çalışmalarına bireysel egzersizlerle devam ediyor. Kulüp Icardi'nin Fenerbahçe maçında aldığı darbe nedeniyle de bir süre oynamayacağını açıkladı. Arjantinli santrfor, Konyaspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.



Mauro Icardi'nin sarı-kırmızılılarda 2025-26 sonununun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

