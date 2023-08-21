İngiliz devlerin radarına girdi: Ryan Gravenberch için teklif yaptılar

İngiliz devleri Bayern Münih'in genç yıldızı Ryan Gravenberch için yarışa girdi.



Manchester United ve Liverpool, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Ryan Gravenberch için çekişiyor.



İki İngiliz devi, Gravenberch'in geleceği hakkında Bayern'le görüşmeler yapmayı planladığını öğrendikten sonra 21 yaşındaki eski Ajax yıldızına sözleşme teklifinde bulundu.

25 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ BEKLENTİSİNDE

Ajax'tan 18,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bavyera ekibine transfer olan Gravenberch için Bayern'in yaklaşık 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisi olduğu belirtildi.



Öte yandan Hollandalı genç oyuncunun bu sezon için kiralık olarak gönderilmesi daha olası bir ihtimal olduğu belirtildi.



Bayern, Hollandalı oyuncuya bu yaz başında United ve Liverpool'un yaptığı teklifler karşısında onu kaybetmek istemediklerini söyledi ve oyuncu da kalmayı tercih etti.

ERIK TEN HAG İLE DAHA ÖNCE ÇALIŞMIŞI



Ancak Gravenberch'in Ajax'taki çıkışının şu anda Manchester United'ın teknik direktörü Erik Ten Hag sayesinde olduğu, ve Hollandalı teknik adamın hayranı olduğu kaydedildi.

HOLLANDA'NIN EN İYİ 21 YAŞ ALTI YETENEĞİ SEÇİLMİŞTİ



Ajax'ta oynadığı süre boyunca üç Eredivisie şampiyonluğu kazandı ve 2021'de Hollanda'nın en iyi 21 yaş altı yeteneği seçildikten sonra Johan Cruyff Kupasını kazanmayı başardı.

TRANSFER OLDUĞUNDAN BERİ MİLLİ TAKIMDA YALNIZCA 1 MAÇA ÇIKTI



Orta saha oyuncusu, Almanya'da yedek kalmaya devam ederse gelecek yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda kadrosunda yer alamayacağından korkuyor.

Ajax'tan 2022 yazında 18,5 milyon euroluk bir anlaşmayla Bayern'e transfer olduğundan beri ülkesi adına sadece bir kez forma giydi.



Ayrıca Gravenberch geçen sezon Bundesliga'da sadece üç maça çıkabildi.

