İngiltere Premier Lig'de sezonun kader maçı: Manchester City ile Arsenal'ın şampiyonluk virajı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, lider Arsenal'i konuk ediyor.



Ligin 33. haftasında zirve yarışında Manchester City, Arsenal ile kritik bir karşılaşma oynayacak.



Pep Guardiola yönetiminde Arsenal'i konuk ettiği 6 Premier Lig maçının tamamını kazanan Manchester City, bu karşılaşmalarda 17 gol atarken kalesinde yalnızca 3 gol gördü.



Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın Premier Lig kariyerinde mağlup edemediği tek rakibi, karşılaştığı 6 maçta da yenildiği Manchester City.



City ile oynadığı son 11 Premier Lig maçını kaybeden Arsenal, kulüp tarihinde bir rakibi karşısındaki en uzun seriyi sonlandırmak istiyor.



Karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. VAR'da ise David Coote görev alacak.



Mücadele bugün 22.00'da başlayacak ve beINSPORTS 3 ekranından canlı yayınlanacak.



Son 6 maça çıkacak olan lider Arsenal maç öncesi 75 puana sahipken 2 maç eksiği bulunan City ise 70 puanda. Almanya'da bilet devrimi: Fortuna Düsseldorf'tan taraftarına ücretsiz maç kararı Haberi Görüntüle