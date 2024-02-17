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İsmail Kartal: "İki takım da erkek gibi mücadele etti"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-1 galip geldikleri Çaykur Rizespor maçının ardından, "İki takım da erkek gibi mücadele etti." dedi.

İsmail Kartal: "İki takım da erkek gibi mücadele etti"

Trendyol Süper Ligin 26. haftasında , Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda 48'de Serdar Dursun, 65'te Edin Dzeko ve 90+3'te İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 3-1 kazanarak puanını 67 yaptı. 

Çaykur Rizespor'un tek golü ise 27'de Minchev'den geldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplanışında konuşan , iki takımın oyuncularını tebrik ederek sözlerine başladı.

Kartal şu açıklamaları yaptı:

"Kötü bir zeminde her iki takım oyuncuları da oynamaya çalıştılar. Hiç kimse oyunu çirkinleştirmeye çalışmadı. İlk devrede biz sahanın belli bölümlerindeki su birikintilerini, ağır olan yerlerine bazı oyuncularımız adapte olamadı. Bu matematiği yapamadılar. İkinci yarıya bu sahaya daha elverişli oyuncuları oyuna sürdük. Sonuçta ilk yarıya oranla ikinci yarı ikili mücadele kazandık. Kazanmasını bildik. Bugün buradan 3 puan almak çok önemliydi. Rakip takım da gerçekten iyi bir takım. Teknik ekip de kazanmak için her şeyi yaptılar. Bugün iki takım da erkek gibi mücadele etti. Her iki takım da teknik heyet olarak da mücadele ettik."

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