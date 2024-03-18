İsmail Kartal: Maçın iptal edilmesi gerekirdi

Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Fred ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle Süper Lig'deki deplasmanda galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Maçın bitiş düdüğü sonrasında Fenerbahçeli oyuncular ve teknik ekip, saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlamak istedi.



Kutlama sırasında bordo-mavili taraftar, güvenlik güçlerinin engellemek istemesine rağmen sahaya indi. Bir anda saha içi karışırken Fenerbahçeli futbolcular ile taraftarlar arasında arbede çıktı. Taraftarların tekme ve yumruk atmasına sarı-lacivertli oyuncular da karşılık verdi.



Güvenlik güçlerinin de müdahalesiyle sarı-lacivertli oyuncular, tünelden geçerek soyunma odasına gitti.

Galibiyetin ardından konuşan Fenerbahçe Direktörü İsmail Kartal maç sonu yaşanan olaylara değindi. Kartal, "Omzumda ve kafamda hafif şişme var. İçerde birkaç antrenörün çenesi şişik, ağzı dudağı patlamış. Oğlumun kafası şişmiş, çocuğa vurmuşlar" dedi.

"60. DAKİKADA MAÇIN İPTAL EDİLMESİ GEREKİRDİ"



Maçın 60. dakiaksında Fenerbahçeli oyuncunun kafasıan atılan yabancı madde sonrası maçın iptal edilmesi gerektiğini belirten Kartal, "Buna rağmen hakemler maçı bitirmedi. Keşke maç sonrası böyle şeyler yaşanmasaydı. Bunların olmaması gerekirdi. Spor dostluktur, arkadaşlıktır. Biraz daha sağduyulu, sakin olmamız gerekiyor. Hepimiz Türk futboluna hizmet etmemiz gerekiyor. Çok önemli bir galibiyet, buna ihtiyacımız vardı. İlk yarıda iyi oynadık." diye konuştu.

Omzunda ve kafasında şişlik olduğunu söyleyen Kartal, "Benim kafamda hafif bir şişme var. Ben sokakta yetişmiş bir insanım. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Yere yatıp şov yapan bir adam değilim. Omuzumda ve kafamda hafif şişme var." ifadelerini kullandı.

"ONLAR DA AYNI ŞEYİ YAPTI BUNLAR YAŞANMADI"



Sahaların oynadıkları ve kaybettikleir Trabzonspor maçı sonrası bu tür olayların yaşanmadığını belirten Kartal, "Maçtan sonra oyuncularım sevinmeye başladı. Birden bire sahaya giren taraftarlar sonrası saha karıştı. Koridor karıştı. Aynı şeyi biz Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduk. Maçtan sonra futbolcular kendi oyuncularını havaya atıp seviniyordu. En doğal hakları. Bizim tribünlerimizden tepki almadılar. Rahat rahat stattan ayrıldılar. Neden biz burada galip gelince bunlar burada yaşanıyor. Neden biz bu kadar karşı karşıya geliyoruz bunu da anlamış değilim. Biz yenilince onları tebrik ettik, onlar da aynı şeyleri yaptı ama bunlar yaşanmadı." dedi.