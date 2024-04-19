İsmail Kartal: Yolumuza ligde devam edeceğiz

“OYUNUN HAKİMİ BİZDİK”



Mücadelede üstün taraf olduklarını söyleyen Kartal, “Oyunun genelinde hakim olan taraf bizdik. İkinci golü bulamadık. Uzatmalara giden maçta oyun dengeliydi. Penaltılar elendik. Bunu tabii ki beklemiyorduk ama oyunun genelinde üstün olan Fenerbahçe’ydi” şeklinde konuştu.



Oyuncu değişiklikleri hakkında konuşan İsmail Kartal, “Bazen oyuncularını değiştirirsiniz ve karşılık bulursunuz. Bazen de istediğiniz oyunculardan istediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bugün bazı oyuncular karşılık verdi, bazıları da karşılık veremedi” dedi.



“TADIC’İN KENDİ STİLİ VAR”



Tadic’in kendi vuruş stili olduğunu aktaran İsmail Kartal, “Tadic’in çok fazla ayak içi plase vuruşları var. Uzatmada bir pozisyonda ayak içi vurdu. O tarz vuruşlar yapabilir. Arada bir, nadir şut atan bir oyuncu. Onun kendi stili var. O şekilde vurmayı deniyor” sözlerini sarf etti.



“UZUN ZAMAN SAKATLIK YAŞADI”



Fred’i oyundan çıkarma sebebinin sorulması üzerine Kartal, “Uzun zaman sakatlık yaşadı. Planımız yerine daha dinlenmiş bir oyuncu almaktı. Uzatmalarda Becao ve Szymanski’nin değişiklikleri mecburi oldu” dedi.



En güvendikleri oyuncuların penaltı kaçırdığını söyleyen Kartal, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:



“Bonucci çok kariyerli bir oyuncu. Cengiz keza aynı. Tadic bizim penaltıları kullanan oyuncumuz. En güvendiğimiz penaltıcılarımız, penaltıları kaçıran oyuncularımız oldu. Bu kadar mücadelenin ardından turu geçememek hem oyuncularımızı hem de bizi çok üzdü.”

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