İsmail Kartal'dan Fenerbahçe tarihinde bir ilk: Efsaneleri geride bıraktı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal bir ilke imza attı.

Hürriyet'in haberine göre, 1959 sezonunda Fenerbahçe'de Ignac Molnar 16 maçta 13 galibiyet elde ederek yüzde 81 galibiyet oranı yakalamıştı.

Todor Veselinovic ise 1988-89 sezonunda 36 maçta 29 galibiyet alarak yüzde 81 galibiyet yüzdesini tutturarak bu rekoru tazelemişti.

İsmail Kartal ise sarı-lacivertlilerin başında şu ana kadar oynadığı 24 maçta 20 galibiyet 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak yüzde 83'lük galibiyet oranı yakaladı.

Böylelikle Fenerbahçe tarihinde galibiyet yüzdesi en yüksek teknik direktör oldu.