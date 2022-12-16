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İspanyol yıldız Sergio Busquets'ten milli takım kararı

İspaya Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Sergio Busquets milli takımı bırakma kararı aldı.

İspanyol yıldız Sergio Busquets'ten milli takım kararı

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İspaya Milli Takımı'nın ve Barcelona'nın 34 yaşındaki tecrübeli orta sahası Sergio Busquets, milli takımını bıraktığını açıkladı.

VEDA ZAMANI

Açıklama yayınlayan deneyimli oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 15 yıl ve 143 maçın ardından milli takıma veda etme zamanının geldiğini duyurmak istedim. Bu uzun yolda bana eşlik eden tüm insanlara teşekkür etmek istiyorum. Bana başlama fırsatı veren Vicente del Bosque'den son saniyeye kadar keyif almamı sağlayan Luis Enrique'ye. Güvenleri için Julen Lopetegui, Fernando Hierro ve Robert Moreno'ya ve tüm çalışanlarına da teşekkür ederim. Ve tabii ki takımı hak ettiği yere götürmek için her zaman her şeyimi vererek ve büyük bir gururla birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma da. Kaptan olmak ve bu kadar çok maç oynamak, az ya da çok başarı ile ama her zaman her şeyimi vermek benim için bir onurdu. Hala hatırladıkça tüylerim diken diken oluyor. Son olarak takım arkadaşlarıma ve yeni teknik direktör Luis de la Fuente'ye dünyada bol şans diliyorum. Şimdi bir taraftar olarak, takımımızı keyifle ve koşulsuz destekleyeceğim."

İspanyol yıldız Sergio Busquets'ten milli takım kararı - 1

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