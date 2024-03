İstanbul Formula 1 sahası ihalesi için "F1" şartı

İstanbul'da Anadolu yakası turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un 2023'te yaklaşık 17,4 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi.



"60'TAN FAZLA ÜRÜN SUNAN BİR TURİZM ÜLKESİ KONUMUNA GELDİK"



Bakan Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansı (TGA) ile dünyanın en etkili ve yoğun tanıtımını yapan ülkesinin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"İstanbul özelinde yürüttüğümüz marka iletişim çalışmalarında çok ciddi rakamlara ulaştık. 2021 yılında başlayan, 2022 ve 2023 yıllarında sürdürülen 'İstanbul is the New Cool' kampanyası bugüne kadar 200 ülkede global TV kanallarında yayınlandı.

Dijital platformlarda gerçekleştirilen yayınlarda ise bugüne kadar toplamda yaklaşık 2,4 milyar gösterim ve 605 milyon izlenme oranlarına ulaşıldı. 2021'deki ilk proje hayata geçirildikten sonra 2022'deki devam sürecinde 3 farklı temaya odaklandığımızı da özellikle belirtmek isterim. Bu noktadan sonra alışveriş deneyimlerini öne çıkaran 'Shopping İstanbul is the New Cool', kültürel ve sanatsal mirasımızı öne çıkaran 'Art in İstanbul is the New Cool' ve son olarak zengin Türk mutfağını ve İstanbul gastronomi tecrübelerini öne çıkaran 'Taste in İstanbul is the New Cool' adı altında 3 ayrı filmle hedefli iletişim çalışmalarını dünya çapında gerçekleştirdik."



İstanbul'un 38. destinasyon olarak restoran derecelendirme sistemi Michelin'in seçkisinde yer aldığının altını çizen Ersoy, 77'si İstanbul, 15'i İzmir ve 19'u Bodrum'da olmak üzere toplam 111 restoranın Michelin Rehberi'nde yer aldığını dile getirdi.



Mehmet Ersoy, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi tarafından kabul edilen Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programı ile geleceğin trendlerini bugünden sektöre kazandırmanın çabası içinde olduklarına işaret ederek, 2024 yaz turizminin başlangıcıyla 21 binin üzerinde tesisin sertifika almış olacağını vurguladı.



Turizmde ürün çeşitliliğini artırmanın önemine de değinen Ersoy, "Gastronomi, arkeoloji, doğa, spor, mavi yolculuk, tren yolculuğu, inanç, kültür ve bisiklet rotaları, festivaller derken, bugün 60'tan fazla ürün sunan bir turizm ülkesi konumuna geldik. Bu çeşitlilik, Türkiye'nin 81 ilinin sunabileceği zenginliğin bir sonucudur. Biz bunları devreye aldık, almaya devam ediyoruz. Yani 12 aya ve 81 ile yayılmış bir sezonun adımlarını attık, atıyoruz." diye konuştu.



"İSTANBUL'UN AVRUPA'NIN BİR NUMARALI KRUVAZİYER DESTİNASYONU OLMASI KONUSUNDA İDDİALIYIZ"



Ersoy, kruvaziyer turizminin İstanbul'un önemli turizm başlıklarından biri olduğunu belirterek, "İstanbul'a yönelik talebe yetişmek adına yeni bir port ihtiyacı olacağını da biliyoruz. Bunun için gerekli adımları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla birlikte atıyoruz. İstanbul'un, Avrupa'nın bir numaralı kruvaziyer destinasyonu olması konusunda iddialıyız." dedi.

PİST İHALESİ İÇİN FORMULA 1 ŞARTI



Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün portföyünde bulunan İstanbul Formula 1 sahası ihalesinin gelecek ay yapılacağını aktaran Ersoy, "İhaleye çok önemli bir şart koyduk.

2026 itibarıyla Formula1'i İstanbul'a getirme şartı koyduk. Zaten gerekli yatırımlar yapıldı. Çok iddialı firmalar da ihaleye girmek istiyor. Formula 1'i 2026'dan itibaren Türkiye'de gerçekleştirilmesini garanti eden firmaya verilecek ihale. Bu tarz organizasyonların İstanbul'a gelmesi çok çok önemli." dedi.



Bakan Ersoy, Türkiye'nin ABD'den sonra dünyada en çok dizi-film ihraç eden ülke olduğunu aktararak, Türkiye'nin film sektörünün pazar yeri olması için çalışmalar yaptıklarını, 2026'dan itibaren İstanbul'un film sektörüyle çok önemli bir fuara ev sahipliği yapacağını kaydetti.



"İSTANBUL'UN ZAMAN KAYBETME LÜKSÜ YOK"

Arkeoloji alanında ise Geleceğe Miras projesiyle son 60 yılda yapılanlara eş değer işi 4 yılda yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Ersoy, "Şimdiden 7 antik kentimizde lansman yaptık, çalışmaları başlattık. Arkeolojinin ülkemize sunduğu katma değeri çok üst seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Peki İstanbul'da durum nedir? Rahatlıkla söyleyebilirim ki İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusunu korumak ve ihya etmek için yapılan çalışmalar muazzam bir seviyeye ulaştı." ifadelerini kullandı.



Mehmet Ersoy, 2021'de İstanbul'da başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin sayısının 16'ya ulaştığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Büyükşehir belediyelerinden bir talebimiz var. İl Turizm Master Planlarını hazırlamalarını bekliyoruz. İstanbul söz konusu olunca çok kapsamlı bir çalışma yapılması ve hızlıca uygulamaya geçilmesi lazım.

Bakanlık, TGA, Büyükşehir Belediyesi ve sizler gibi şehirdeki her bir paydaşımızla, iş birliği içinde çalışarak İstanbul'u geleceğe taşımak zorundayız. Çok başlılığı önleyen bu birlikteliğin ortak bir akılla yön vereceği İstanbul, her türlü engeli aşıp hedeflerine ulaşacaktır.

Sizden ricam başkan adaylarının bu noktadaki hassasiyetlerine, duruşlarına ve yaklaşımlarına dikkat etmeniz. Zira artık İstanbul'un zaman kaybetme lüksü yok. Rüzgarı yakalamışken, 'Durmak yok yola devam' demeliyiz."



AK Parti Kadıköy Belediye Başkan Adayı Veli Arslan'ın da konuşma yaptığı program, basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru-cevap etkinliğiyle sona erdi.