İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alacak isimler belli oldu.



İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile Inter arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Anitta ve Burna Boy sahne alacak.



Dev final 10 Haziran'da 22.00'da oynanacak.

İLK YAŞANACAK

Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan ile Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kupayı kendi müzesine götürmeye çalışacak.



Çalhanoğlu hem de Gündoğan takımlarında kaptanlık yaparken, final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri kupayı kaldırmaya hak kazanacak.



Her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek.