İstanbulspor 10 maçlık galibiyet hasretini giderdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, deplasmanda Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-siyahlılar 68. dakikada Loshaj'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 71. dakiakda Mamadou farkı 2'ye çıkartırken, Vefa Temel ise 87. dakikada attığı golle maç sonucunu belirlemiş oldu.
Bu sonuçla birlikte İstanbulspor 16 puanla 20. sırada yer alırken kümede kalma umutlarını sürdürdü. Hatayspor ise 33 puanla 16. sırada yer aldı.
10 MAÇLIK HASRETİNİ GİDERDİ
İstanbulspor, Süper Lig'de 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor ise ligdeki galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.
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