NTV.COM.TR’ye geri dön

İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, teknik direktörleri Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor'un başında 13 lig maçına çıkan Yakın, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Galatasaray'da Icardi takıma döndü

Galatasaray'da Icardi takıma döndü

Haberi Görüntüle
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • İstanbulspor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;