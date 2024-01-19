İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



İstanbulspor'un başında 13 lig maçına çıkan Yakın, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.

Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gZMGxPlmAP — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 19, 2024 Galatasaray'da Icardi takıma döndü Haberi Görüntüle