İstanbulspor'da Hakan Yakın dönemi sona erdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbulspor'un başında 13 lig maçına çıkan Yakın, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet elde etti.
Teknik Direktörümüz Hakan Yakın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 19, 2024
Hakan Yakın ve ekibine verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/gZMGxPlmAP
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