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İsviçre Bisiklet Turu'nda sporcu Gino Mader hayatını kaybetti

İsviçre Bisiklet Turu'nda ölümlü bir kaza yaşandı. 26 yaşındaki sporcu Gino Mader hayatını kaybetti.

İsviçre Bisiklet Turu'nda sporcu Gino Mader hayatını kaybetti

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İsviçre Turu'ndaki kaza yarışın 5. etabında gerçekleşti.

Yamaçtan yuvarlanan Gino Mader, bir su birikintisinin içinde bulundu. İsviçreli sporcu ilk yardımla hayata döndürüldü ve helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ancak Mader yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Takımın genel müdürü Milan Erzen, ''Takımımız artık onun onuruna yarışacak. Gino her zaman takımımızın ayrılmaz bir parçası olarak kalacak." dedi.

Mader, 2021'de İtalya Turunda bir etap kazanmıştı.

İsviçre Bisiklet Turu'nda sporcu Gino Mader hayatını kaybetti - 1
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