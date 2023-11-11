İtalya'nın hocası Spalletti'den Zaniolo kararı

İtalya Milli Takımı'nın hocası Luciano Spalletti, Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu aday kadroya çağırdı.
Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçlarda forma bekleyecek.
İTALYA'NIN ADAY KADROSU
İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluştu:
Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.
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