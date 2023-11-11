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İtalya'nın hocası Spalletti'den Zaniolo kararı

İtalya Milli Takımı'nın hocası Luciano Spalletti, Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı ve adı bahis soruşturmasında geçen Nicolo Zaniolo'yu milli takıma davet etti.

İtalya'nın hocası Spalletti'den Zaniolo kararı

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İtalya Milli Takımı'nın hocası Luciano Spalletti, Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'yu aday kadroya çağırdı. 

Zaniolo, İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynayacağı maçlarda forma bekleyecek. 

İTALYA'NIN ADAY KADROSU

İtalya Milli Takımı'nın kadrosu şu isimlerden oluştu:

Donnarumma, Meret, Provedel, Vicario, Acerbi, Bastoni, Buongiorno, Calabria, Cambiaso, Darmian, Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Toloi, Barella, Bonaventura, Colpani, Cristante, Frattesi, Jorginho, Locetelli, Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Kean, Politano, Raspadori, Scamacca, Zaniolo.

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