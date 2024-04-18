Jonjo Shelvey'den Semih Kılıçsoy'a övgü: "Aguero'ya benziyor"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un İngiliz oyuncusu Jonjo Shelvey, Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu, Rize'deki futbol ortamının çok değerli olduğunu söyledi.
Birlikte çok güzel iş yaptıklarını dile getiren 32 yaşındaki Shelvey, "Genç oyuncular her zaman çok enerjik ve istekli oluyor. Biz de bunun karışımını yaptık. Maç öncesi ve içerisinde arkadaşlarıma söylediklerim oluyor. Bazısı bunu hoş görmeyebilir ama futbolun içinde bunlar oluyor. Günün sonunda bütün genç arkadaşlarım için tek dileğim, kariyerlerinden maksimumunu elde etmeleri." ifadelerini kullandı.
SEMİH KILIÇSOY'A ÖVGÜ
Türkiye'de çok iyi genç oyuncular olduğunu belirten Shelvey, "Son dönemde dikkatimi çeken Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oldu. Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Zaten fiziksel olarak Aguero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır." dedi.
İngiltere ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğine değinen oyuncu, "İngiltere'de Manchester City bir şekilde şampiyon olacaktır ama Türkiye'deki yarıştan çok emin değilim. İkisi de çok iyi ve büyük takımlar. Sezon sonuna kadar çok çekişmeli geçecektir. Kimin şampiyon olacağına dair net bir fikrim yok." diye konuştu.
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