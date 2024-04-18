Jonjo Shelvey'den Semih Kılıçsoy'a övgü: "Aguero'ya benziyor"

SEMİH KILIÇSOY'A ÖVGÜ



Türkiye'de çok iyi genç oyuncular olduğunu belirten Shelvey, "Son dönemde dikkatimi çeken Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy oldu. Böyle devam ederse çok iyi bir kariyeri olacağını düşünüyorum. Zaten fiziksel olarak Aguero'ya çok benziyor. Umarım iyi bir kariyeri olur. Bence çok iyi işler yapacaktır." dedi.



İngiltere ve Türkiye'deki şampiyonluk yarışını yakından takip ettiğine değinen oyuncu, "İngiltere'de Manchester City bir şekilde şampiyon olacaktır ama Türkiye'deki yarıştan çok emin değilim. İkisi de çok iyi ve büyük takımlar. Sezon sonuna kadar çok çekişmeli geçecektir. Kimin şampiyon olacağına dair net bir fikrim yok." diye konuştu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin