Jorge Jesus: Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan derbi maçında Beşiktaş ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sonucun iki takımı da memnun etmediğini söyledi.



Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, 2 takımın da kazanmak için oynadığını belirtti.



Müsabakanın ilk 70 dakikasında kendilerinin, son 20 dakikasında ise rakiplerinin üstün olduğunu dile getiren 68 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu akşamki sonuç Fenerbahçe'yi memnun etmedi, öyle düşünüyorum ki Beşiktaş'ı da memnun etmemiştir. 2 takım da kazanmak için oynadı. İlk 70 dakikada daha iyiydik. Daha fazla pozisyona giren taraftık. Son 20 dakikada ise onlar daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler, onları oyun anlamında yukarı çekti." diye konuştu.

"DENGELİ BİR MAÇ OLDU"



Derbinin kalite ve atmosfer açısından iyi olduğunu aktaran Jesus, şöyle devam etti:



"Oyuncular rakiplerine ve oynadıkları kulüplere saygı gösterdi. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum. Her maç aynı değil. Bugün çok iyi organize olan bir takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan, Fenerbahçe ile benzer bir takımla oynadık. Bu maç, diğer maçlara bakarsak biraz daha dengeli bir maçtı. Milli takımlara 13-14 oyuncu veren takımlar bu tarz sorunlar yaşayabiliyor. Valencia'yı bundan hariç tutuyorum çünkü bugün çok yüksek bir seviyede oynadı."

"FENERBAHÇE'YE GOL ATMAK KOLAY DEĞİL"



Defansif olarak Beşiktaş'a özel bir hazırlık yapmadıklarını vurgulayan Jesus, "Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakip kim olursa olsun aynı şekilde uyguluyoruz. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri en iyi şekilde uygulaması için çalışıyoruz. Savunma olarak her maç aynı şeyleri uygulamaya çalışıyoruz. Fenerbahçe savunma anlamında kuvvetli ve Fenerbahçe'ye gol atmak kolay değil. Son 15 dakika duran toptan yakaladıkları pozisyon dışında rakibimizin pozisyonu yoktu." değerlendirmesinde bulundu.



"BUGÜNKÜ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENEN KATKIYI VERMEDİ"



Jorge Jesus, bugün yaptıkları oyuncu değişikliklerinden bekledikleri katkıyı alamadıklarını dile getirdi.



Sonradan oyuna giren oyuncuların ilk 11'deki futbolcularla aynı katkıyı veremediğini kaydeden Jesus, şunları ifade etti:



"Bugünkü değişiklikler daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı vermedi. Normalde 5 oyuncu değişikliği yapıyorum. Sonradan girenler ilk 11'dekilerin performansını veremedi. Rossi'yi saymıyorum çünkü o son 5 dakika girdi. Onlar girdikten sonra takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Değişikliklerden sonra Beşiktaş topa daha çok sahip olmaya başladı. Bugün Beşiktaş'ta oyuna giren oyuncular onların oyununu yukarı çekerken, bizim oyuncularımız oyunu yukarı çekemedi."

"İKİ TAKIM DA İYİ OYUN SERGİLEDİ"



Fenerbahçe'nin maçın favorisi olarak gösterilmesini doğru bulmadığını belirten Jesus, "Beşiktaş'ın da çok fazla iyi, kaliteli oyuncusu var. Onlar da şampiyonluk için yarışıyor. Dengeli bir maç ve lig olduğunu düşünüyorum. Bu sene 5 takım şampiyonluğa oynuyor. Bu sene takımlar yatırım yaptı. Güçlü ve zorlu bir lig. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe'yi favori görmedim. Favorilik sahada gösterilir. İki takım da iyi oyun sergiledi. Bu sene şampiyonluk için oynayacaklarını gösterdiler." şeklinde görüş belirtti.



Jesus, maçta yapılan faul sayısının ise karşılaşmanın atmosferine göre normal olduğunu sözlerine ekledi.

