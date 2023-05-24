Jorge Jesus: Ligi hala kazanma ihtimalimiz var

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 0-0'ın rövanşında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, finale yükselen ilk takım oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



İşte Jesus'un açıklamalarından öne çıkanlar:



"KALİTELİ BİR OYUN SERGİLEDİK"



"Hedefimiz bugün kazanmak ve finale çıkmaktı. Kaliteli bir oyun sergiledik. Ancak güçlü ve iyi takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum. Bugün bizi çok iyi desteklediler, stadı doldurdular. Umarım final nerede olursa olsun o statta da yanımızda olurlar."



"LİGİN SPORTİF GERÇEKLİĞİNİ AZALTACAK ŞEYLER YAŞANDI"



"Sezon bizim için şu ana kadar iyi geçti diyebilirim. Kupada finale çıktık. Ama ligde harika diyemem. Ligin bitmesine hala iki maç var ve ligi kazanma ihtimalimiz var. Bu ligin sportif gereçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Çok sayıda maç sahada oynanmadan kazanıldı. Ancak olan oldu. Biz kaliteli oynuyoruz. Biz oyun anlamında en iyi dönemimizdeyiz. Bu sezon garip bir sezon oldu, üç tane ara verildi. Hayatımda hiç bu tarz bir şeyle karşılaşmamıştım.



"SÖZLEŞME KONUSU LİG BİTİNCE KONUŞULUR"



"Lig bitmedi henüz. Bu konu (sözleşme konusu) o zaman konuşulur. Ben buraya gelirken büyük bir heyecanla geldim, kupalar kazanmak için geldim. Türkiye'de kazanabilecek iki kupa var ve biz lig ve kupada hala şansımızı sürüdürüyoruz."



TÜRK FUTBOLUNU DEĞERLENDİRDİ



"Türk futbolu açısından şöyle bir problem var: Bu sene şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek, 1. ön eleme turundan mücadeleye başlayacak. 2. ve 3. olanlar Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Bu da ülkenin puan sıralamasıyla ilgili bir durum. 2. veya üçüncünün en azından Avrupa Ligi'ne gidebilmesi lazımdı. UEFA'da daha üst sıralarda olması gerekiyor Türk takımlarının."