Jorge Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi yorumu

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.



Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirdi. Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 67 yaptı.



Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.



"Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Rakibimizin arkasından geliyoruz, dolayısıyla oynadığımız her maçı kazanmamız gerekiyor. İlk yarıda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda çok baskılı oynamadık. 2-3 tane İrfan'ın iyi kurtarışı vardı. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Çok da net girdikleri pozisyon yoktu. İyi bir galibiyet oldu. Luan Peres'i tebrik ediyorum, sanki 7 ay değil de 7 gün uzak kalmış gibi oynadı."



"Bizim yapmamız gereken şey kendi işimize odaklanmak. Rakibimizi düşünmemeliyiz. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş - Galatasaray maçında beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."

Süper Lig | Sivasspor 1-3 Fenerbahçe (Maç sonucu ve özeti) Haberi Görüntüle