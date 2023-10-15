Jorge Jesus'tan övgü dolu açıklamalar: "İsmail Yüksek hırslı ve çok mücadeleci"

EURO 2024 elemeleri Hırvatistan Türkiye karşılaşmasında performansıyla göz dolduran İsmail Yüksek için eski hocası Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.



Sabahın haberine göre, milli maçta Hırvatistan'ın hücum oyuncularına neredeyse göz açtırmayan İsmail, Jesus'un Fenerbahçe döneminde 32 maçta görev aldı. Portekizli çalıştırıcının 24 yaşındaki oyuncunun savunma yönünü geliştirmesinde de katkısının olduğu belirtildi.



DEVLERE GÖZ KIRPTI



İsmail, Bursaspor'dan geldiği dönemde 350 bin euroluk piyasa değeri bulunuyordu. Milli futbolcu aynı sezonun devamında piyasa değerini 4,8 milyon euroya kadar çıkardı. Gelişimini sürdüren Yüksek'in Avrupa kulüplerinin de ilgisini çektiği kaydedildi.



"HIRSLI VE ÇOK MÜCADELECİ, ASLA PES ETMİYOR"



İsmail'den övgüyle bahseden Jesus, "Onun adına çok mutluyum. Hayallerinin gerçekleşmesi için çok çalıştı. Her zaman öğrenmek isteyen bir yapısı var. Hırslı ve çok mücadeleci. Asla pes etmiyor. Aynı şekilde devam ettiği müddetçe çok iyi yerlere geleceğine eminim." ifadelerini kullandı.



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