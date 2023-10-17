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Jose Mourinho Roma'ya veda ediyor

Jose Mourinho Roma'dan ayrılıyor. Portekizli teknik adam sezon sonunda İtalyan ekibine veda edecek.

Jose Mourinho Roma'ya veda ediyor

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, Roma ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayacak.

Sky Sports'un haberine göre; Mourinho İtalya macerasını sonlandıracak.

Portekizli teknik adam geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ''Bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim'' diyerek Arap kulüplerine yeşil ışık yakmıştı.

Mourinho yönetiminde sezona istediği gibi başlayamayan Roma, ligde 8 maç sonunda 11 puanla 10. sırada yer alıyor.

60 yaşındaki teknik adam 3. sezonuna girdiği İtalyan ekibinde 1 Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

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