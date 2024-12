Jose Mourinho'dan derbide 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş karşısına çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde son oynanan Gaziantep FK maçı 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Mourinho, savunmada Rodrigo Becao ve Bright Osayi-Samuel'in yerine Alexander Djiku ile Mert Müldür'e görev verirken, Orta sahada İsmail Yüksek'in yerine Sofyan Amrabat, hücumda ise İrfan Can Kahveci'nin yerine Allan Saint-Maximin'i oynattı. Son maçta Maximin'in yerine sol kanatta maça başlayan Oğuz Aydın, derbide sağ kanatta görev aldı. İleri uçta ise Youssef En-Nesyri'nin yerine Edin Dzeko ile başladı.



OĞUZ AYDIN ÜST ÜSTE 3. KEZ 11'DE



Ligde son maçlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Oğuz Aydın, derbide de formayı bırakmadı. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş derbisiyle sarı-lacivertlilerde üst üste 3. kez 11'de forma giydi. Aydın, Kayserispor ve Gaziantep FK karşısında gol sevinci yaşamıştı.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe derbiye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Samet Akaydin, Alexander Djiku, Filip Kostic, Fred, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Sebastian Szymanski, Youssef En Nesyri, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun bekledi.