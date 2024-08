Josh Brownhill kimdir? Trabzonspor transfer gündeminde yer alan Josh Brownhill hangi mevkide oynuyor?

Josh Brownhill, 19 Aralık 1995 yılında dünyaya geldi. Burnley takımında orta saha pozisyonunda görev yapan İngiliz futbolcudur.



Warrington Town ve Manchester United altyapısında oynayan Brownhill, 2012-13 sezonunun başlangıcında Preston North End altyapısına katıldı ve as takımla ilk maçına 8 Ekim 2013 tarihinde EFL Trophy'de oyuna sonradan girerek çıktı.



Brownhill, 19 Ekim 2013 tarihinde ilk 11'de yer aldığı ilk lig maçında Gillingham'a galibiyet golünü attı. Maçtan sonra teknik direktör Simon Grayson, onun genel performansını övdü.



14 Ocak 2016 tarihinde Brownhill, League One ekibi Barnsley'ye bir aylığına kiralandı. Barnsley'nin Shrewsbury'ye karşı olan sonraki maçında doğrudan on birde forma giydi.



Barnsley adına ilk golünü 5 Mart 2016 tarihinde 3-1 yendikleri Walsall'a attı. 1 Şubat 2016 tarihinde Brownhill'in kiralık sözleşmesi sezon sonuna kadar uzatıldı.



2 Haziran 2016 tarihinde, Preston North End ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Brownhill'in iki yıllık sözleşmeyle Bristol City'ye transfer olduğu açıklandı.



29 Nisan 2017 tarihinde Brownhill, takımı Bristol City adına ilk golünü Brighton & Hove Albion'a attı ve takımının deplasmanda 1-0 kazanmasını sağlayarak 2017-18 sezonunda EFL Championship'te kalması için katkıda bulundu.



5 Ocak 2019 tarihinde Brownhill, attığı golle Bristol City'nin Premier League ekibi Huddersfield Town'ı FA Cup üçüncü turunda 1-0 yenmesini sağladı.