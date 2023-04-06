Kadıköy'de yönetim ve bazı futbolculara protesto

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında tribünler yönetim ve bazı futbolcuları protesto etti.
Taraftar, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna alınan Arao ve Rossi'nin yerine oyuna alınan İrfan Can Kahveci'yi protesto etti.
Oyunda İrfan Can Kahveci'nin bir topu kaybetmesi nedeniyle taraftarın yine protestoda bulunması saha kenarındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u kızdırdı. Deneyimli teknik adam, taraftara ellerini açarak protesto etmemeleri çağrısında bulundu.
Taraftarlar, Arao'yu ise her topu ayağına aldığında yuhaladı.
Taraftarın maçta ismini söyleyerek destek verdiği Arda Güler, 78. dakikada Valencia'nın yerine oyuna girerken alkışlandı. Oyundan çıkan Valencia ise "yuh" sesleriyle protesto edildi. Jesus, protesto edilen Valencia'ya oyundan çıkarken alnından öperek destek verdi.
Oyuna sonradan giren ve taraftarın alkışlarla desteğini sunduğu Arda Güler, 90. dakikada takımını 4-1 öne geçiren golü kaydetti.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin bulduğu bütün goller ve Kayserispor'un golünün ardından "yönetim istifa" diye bağırdı.
İstifa davetini ara ara tekrarlayan Fenerbahçeli taraftarlar, ilk yarı ve maç biterken de "istifa" çağrısıyla protestosunu sürdürdü.