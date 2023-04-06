Kadıköy'de yönetim ve bazı futbolculara protesto

Fenerbahçe'nin Kayserispor'u konuk ettiği Türkiye Kupası çeyrek final maçında tribünler yönetim ve bazı futbolcuları protesto etti.

Taraftar, 68. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna alınan Arao ve Rossi'nin yerine oyuna alınan İrfan Can Kahveci'yi protesto etti.



Oyunda İrfan Can Kahveci'nin bir topu kaybetmesi nedeniyle taraftarın yine protestoda bulunması saha kenarındaki Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'u kızdırdı. Deneyimli teknik adam, taraftara ellerini açarak protesto etmemeleri çağrısında bulundu.

