Kadın basketbolunda şampiyon belli oluyor.
Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off finalinin üçüncü maçında ÇBK Mersin'e konuk olacak.
Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da oynanacak.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR
Final serisinde 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
ÇBK Mersin ise müsabakayı kazanarak seriyi uzatmaya çalışacak.
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