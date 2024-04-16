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Kadın basketbolunda şampiyon belli oluyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finali 3. maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin yarın karşı karşıya gelecek.

Kadın basketbolunda şampiyon belli oluyor

Kadın basketbolunda şampiyon belli oluyor.

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Süper Ligi'nde 2-0 önde olduğu play-off finalinin üçüncü maçında ÇBK Mersin'e konuk olacak.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Final serisinde 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Alagöz Holding, yarın kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

ÇBK Mersin ise müsabakayı kazanarak seriyi uzatmaya çalışacak.

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