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Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek

Kadın Futbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş JK United Payment'ı ağırlayacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi haftası: Fenerbahçe, Beşiktaş'ı konuk edecek

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın Petrol Ofisi ile JK United Payment karşılaşacak. 

Ülker Stadı'nda saat 18.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Asen Albayrak yönetecek.

Geride kalan 10 haftada 8 galibiyet, 2 yenilgisi olan sarı-lacivertliler 24 puanla 3. sırada bulunuyor.

6 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş JK United Payment ise 20 puanla 5. basamakta yer alıyor.

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