Kadın voleybolunda altın sezon: İlham olmaya devam ediyoruz

Kadın voleybolu Türkiye'yi güldürmeye devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank, Fenerbahçe Opet ve Eczacıbaşı Dynavit'in yarı finale yükselmesiyle, tarihte ilk kez son 4 takım arasına 3 Türk temsilcisi kaldı.



Bu eşsiz tablonun mimarları, Türk voleybolunun altın sezonunu NTV'ye anlattı.



Fenerbahçe Opet takım menajeri Pelin Çelik, bu sezonki başarıların kaynağının geçmişe dayandığını söyledi.



Çelik, "Bu kadar zor zamanlar geçirirken, ümide mutluluğa ihtiyacımız varken kadın voleybolunun, kadınlarımızın üzerine düşeni yaptığını düşünüyorum. Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü olmadığını her zaman kanıtlıyor." dedi.

"VAKIFBANK TÜM KUPALARIN TALİBİDİR"



Kupanın son şampiyonu Vakıfbank'ın genel menajeri Neslihan Demir Güler, zirveyi bırakmak istemiyor.



Demir Güler, "Dünyada en iyi liglerden birine sahibiz. 20 senelik bir macera, birçok kadına birçok kız çocuğuna ilham olmuş bir spor ve hala ilham olmaya devam ediyor, çok gurur verici. Vakıfbank zaten bugüne kadar verilen tüm kupaların talibidir. Bu istek ve arzuyla çalışırız, bu bizim sürdürülebilir, sonuca yansıyor." diye konuştu.



CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Vakıfbank ile Fenerbahçe Opet ile karşılaşacak.



Diğer eşleşmede Eczacıbaşı Dynavit milli yıldız Ebrar Karakurt'un formasını giydiği İgor Gorgonzola ile karşılaşacak.