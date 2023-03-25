Özbek: Bizi tanıyan herkes çok iyi bilir mayıs ayları bizimdir (Galatasaray'ın borcu açıklandı)

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü'nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında konuştu.

Özbek, futbol A takımının Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yürüdüğünü söyledi.

"MAAŞ BÜTÇEMİZ 32 MİLYON EURO"



Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturduğunu hatırlatan Özbek, şunları dile getirdi:



"Hedefe doğru ilerliyoruz. Bu kadro, geçmiş dönemlere yakın maliyetle kuruldu. Yaz transfer döneminde 43 milyon euro bonservis bedeli harcayarak bir takım kurduk. Bu, 4-5 yıl vadede ödenecek. Ayrıca yaklaşık 15 milyon euroluk da oyuncu sattık. Yani bu dönemde 28 milyon euro bonservis ücreti vermek suretiyle yepyeni bir takım kurduk. Avrupa'da mücadele etmek üzere seçilmiş çok önemli bir takım oluşturduk. Bunu da ortaya konan performansla izliyoruz. Maaş bütçemiz yaklaşık 32 milyon euro. Geçmişteki rakamlarla aynı seviyede tutmaya gayret gösteriyoruz. Amacımız, elimizdeki imkanlarla futbol takımımızın kadro kalitesi ve potansiyelini artırmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Yaptığımız tüm harcamaları buna göre planladık. Zaten kısıtlı bir imkanla faaliyet gösteriyoruz. Hata yapma ihtimalini en aza indirmek için kılı kırk yararak ilerliyoruz. Galatasaray'ın 1 lirasının bile boşa gitmemesi konusunda bu kulübün geleceğine karşı sorumluluğumuz var."



Özbek, mayıs aylarının kendileri için önemli olduğuna değinerek, "Okan hocamıza, ekibine ve futbolcularımıza güvenimiz tam. Galatasaray'ı tanıyan herkes çok iyi bilir, mayıs ayları bizimdir. Bir an bile konsantrasyonumuzu kaybetmeden Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

BORÇ AÇIKLANDI

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

