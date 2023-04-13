Karagümrük'ten Trabzonspor'a Pirlo izni

Ertuğrul Doğan yönetimindeki Trabzonspor, yeni teknik direktörü takımın başına getirmek için çalışmalara devam ediyor.



Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre; Bordo-mavili yönetim, Andrea Pirlo ile görüşmek için VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan izin aldı.



Avrupa'dan da talipleri olan İtalyan teknik adamla görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.



Teknik direktörlük koltuğu için Slaven Bilic ile de görüşen Trabzonspor'da Hırvat teknik adam hala en güçlü adaylardan biri konumunda yer alıyor.



"TAKIMIN DURUMU İTİBARİYLE TOPA GİRMEK İSTEMİYORLAR"



Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sabah Spor'a açıklamalarda bulundu.



Yeni teknik direktörün Beşiktaş maçına yetişmeyeceğini dile getiren Doğan, "Beşiktaş maçına yetişmez. Kimi hocalar takımın bu durumu itibariyle topa girmek istemiyor. Ben de böyle düşüneni hoca olarak düşünmüyorum." diye konuştu.

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