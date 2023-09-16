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Kayserispor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

Süper Lig takımlarından Kayserispor, transfer tahtasının açılmasının ardından 5 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kayserispor 5 futbolcuyu renklerine bağladı

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Süper Lig takımlarından , transfer tahtasının açılmasının ardından Onurcan Piri, Julian Jeanvier, Yiğit Emre Çeltik, Hasan Ali Kaldırım ve Kartal Kayra Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, 3 dönemdir kapalı olan transfer yasağını bugün kaldırdı. Kayseri ekibi, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminin son gününde; kaleci Onurcan Piri, stoper Julian Jeanvier, orta saha Yiğit Emre Çeltik, sol bek Hasan Ali Kaldırım ve orta saha Kartal Kayra Yılmaz’ı transfer etti.

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